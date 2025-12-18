Lina Hurtig, attaccante svedese classe 1995 della Fiorentina Femminile, si è infortunata nel corso della gara di sabato scorso contro il Como. Classifiche e risultati del campionato femminile su NumeriCalcio.it. Il report medico della Fiorentina:
Femminile, infortunio al piede per Lina Hurtig: il report medico
ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Lina Hurtig, uscita nel corso della gara di sabato scorso contro il Como, è stata sottoposta ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione della fascia plantare del piede destro. La calciatrice ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo previsto e proseguirà l’iter sotto la supervisione dello staff medico. Torna presto Lina!
