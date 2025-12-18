Femminile, infortunio al piede per Lina Hurtig: il report medico

Viola News
fiorentina femminile

Lina Hurtig
Il report medico dell'infortunio subito da Lina Hurtig, attaccante della Fiorentina Femminile
Redazione VN

Lina Hurtig, attaccante svedese classe 1995 della Fiorentina Femminile, si è infortunata nel corso della gara di sabato scorso contro il Como. Classifiche e risultati del campionato femminile su NumeriCalcio.it. Il report medico della Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica che la calciatrice Lina Hurtig, uscita nel corso della gara di sabato scorso contro il Como, è stata sottoposta ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione della fascia plantare del piede destro. La calciatrice ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo previsto e proseguirà l’iter sotto la supervisione dello staff medico. Torna presto Lina!

