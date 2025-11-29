Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa La famiglia Gudmundsson: Albert rallenta, Katla decolla nel calcio femminile

La Gazzetta dello Sport

La famiglia Gudmundsson: Albert rallenta, Katla decolla nel calcio femminile

La famiglia Gudmundsson: Albert rallenta, Katla decolla nel calcio femminile - immagine 1
In famiglia Gudmundsson quella che brilla è la sorella di Albert
Redazione VN

Pur incontrando difficoltà e non riuscendo ancora a imporsi con la maglia della Fiorentina, Albert vede un membro della famiglia Gudmundsson vivere un momento opposto: sua sorella Katla, attaccante del KR Reykjavik, è stata infatti inserita tra le migliori giovani promesse del calcio femminile islandese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

 

Leggi anche
Gazzetta: “Fiorentina impaurita. E Dzeko lancia una richiesta a Vanoli”
Gazzetta: “Serve un cambio tattico. Con il Sassuolo ipotesi difesa a quattro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA