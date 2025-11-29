La famiglia Gudmundsson: Albert rallenta, Katla decolla nel calcio femminile

Pur incontrando difficoltà e non riuscendo ancora a imporsi con la maglia della Fiorentina, Albert vede un membro della famiglia Gudmundsson vivere un momento opposto: sua sorella Katla, attaccante del KR Reykjavik, è stata infatti inserita tra le migliori giovani promesse del calcio femminile islandese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
