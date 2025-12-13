Femminile, P. Arce: “Grande vittoria a Como. Contento per il gioco offerto”

Pablo Pinones-Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale viola dopo la vittoria col Como Women. SU NUMERICALCIO LE ULTIME SUL CAMPIONATO FEMMINILE. Ecco le sue parole:
"Il Como era una squadra ben preparata. La partita è stata difficile, ma abbiamo dimostrato fin da subito di essere venuti qui per fare il nostro calcio. Questo ci ha portato a vincere una partita che abbiamo controllato dall'inizio."
Sul secondo posto in classifica—
"Sono molto soddisfatto del risultato ma ancora di più per come stiamo giocando e per come le ragazze hanno preso il cambio nel modo di lavorare. Dal mio arrivo tante cose sono cambiate e tante altre proveremo a svilupparle nelle prossime settimane."
