ACF Fiorentina comunica che l’atleta Sofie Bredgaard ha accusato un problema di natura muscolare alla coscia sinistra nei giorni precedenti la gara contro il Parma.
Fiorentina femminile, si ferma Bredgaard: il report medico
Si ferma la centrocampista danese
Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico della giunzione miotendinea del muscolo adduttore lungo sinistro.
La calciatrice ha già intrapreso il percorso terapeutico-riabilitativo, seguita dallo staff sanitario.
