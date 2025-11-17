Viola News
Fiorentina femminile, si ferma Bredgaard: il report medico

Si ferma la centrocampista danese
ACF Fiorentina comunica che l’atleta Sofie Bredgaard ha accusato un problema di natura muscolare alla coscia sinistra nei giorni precedenti la gara contro il Parma.

Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico della giunzione miotendinea del muscolo adduttore lungo sinistro.

La calciatrice ha già intrapreso il percorso terapeutico-riabilitativo, seguita dallo staff sanitario.

