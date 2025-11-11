Si chiude con una pioggia di gol la fase a gironi della Coppa Italia Primavera Women. Nella terza e ultima giornata arrivano i verdetti definitivi: Roma, Juventus e Parma vincono ancora e staccano il pass per le semifinali, dove si aggiunge la Fiorentina come miglior seconda grazie al largo successo sulla Ternana Women. Le semifinali si giocheranno a maggio (con gli accoppiamenti decisi tramite sorteggio), mentre ora le squadre torneranno a concentrarsi sul campionato, che riprenderà nel prossimo weekend.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Coppa Italia Primavera Women, la Fiorentina stacca il pass per le semifinali
fiorentina femminile
Coppa Italia Primavera Women, la Fiorentina stacca il pass per le semifinali
Il punto sulla manifestazione
Dominio assoluto della Juventus, che regola il Napoli Women 4-0 con doppietta di Santarella e i gol di Carvajal e Oddina, confermando il primo posto a punteggio pieno. Alle spalle delle bianconere vola la Fiorentina, che travolge la Ternana Women 14-0 grazie a una prova straripante: Andreoni segna quattro volte, Baccaro tre, e completano il tabellino Fontana, Tomassoni, De Gregorio, Bedini, Giovannini, Miraldi e un autogol. Con questo successo, le viola chiudono con 6 punti e conquistano il pass come miglior seconda della fase a gironi per la migliore differenza reti.
Lo riporta la FIGC.
© RIPRODUZIONE RISERVATA