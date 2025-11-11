Coppa Italia Primavera Women, la Fiorentina stacca il pass per le semifinali

Si chiude con una pioggia di gol la fase a gironi della Coppa Italia Primavera Women . Nella terza e ultima giornata arrivano i verdetti definitivi: Roma , Juventus e Parma vincono ancora e staccano il pass per le semifinali, dove si aggiunge la Fiorentina come miglior seconda grazie al largo successo sulla Ternana Women. Le semifinali si giocheranno a maggio (con gli accoppiamenti decisi tramite sorteggio), mentre ora le squadre torneranno a concentrarsi sul campionato, che riprenderà nel prossimo weekend.

Dominio assoluto della Juventus, che regola il Napoli Women 4-0 con doppietta di Santarella e i gol di Carvajal e Oddina, confermando il primo posto a punteggio pieno. Alle spalle delle bianconere vola la Fiorentina, che travolge la Ternana Women 14-0 grazie a una prova straripante: Andreoni segna quattro volte, Baccaro tre, e completano il tabellino Fontana, Tomassoni, De Gregorio, Bedini, Giovannini, Miraldi e un autogol. Con questo successo, le viola chiudono con 6 punti e conquistano il pass come miglior seconda della fase a gironi per la migliore differenza reti.