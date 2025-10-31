Cherubini: “Vogliamo vincere un trofeo. Quando entro in campo spengo tutto”

"Sono molto contenta dello spazio che mi sta dando il mister. La fiducia da parte sua la sento. Non sempre ti fa capire quello che pensa, ma credo che sia soddisfatto di quello che stiamo facendo. Sicuramente il gruppo aiuta tanto. Mi trovo bene con le ragazze. Mi danno quella fiducia che serve soprattutto alle prime partite quando non ti senti sicura dei tuoi mezzi. Essendo all'inizio della mia carriera ho trovato tante difficoltà, ma proprio da queste difficoltà poi riesco a trovare soluzioni e crescere. Quando entro in campo spengo tutto, non esiste più niente. Magari il giorno prima del debutto al Viola Park un po' agitazione c'era, però quando comincia la partita non esiste più niente." Tutti i risultati e le classifiche del campionato femminile su NumeriCalcio.it