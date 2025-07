Primo contratto da professionista per Maya Cherubini: “Ecco i miei obiettivi”

La Fiorentina non sta lavorando solo alla costruzione della prima squadra maschile, ma anche alla valorizzazione della selezione femminile. Infatti sono stati tanti gli arrivi nelle ultime settimane per la squadra del nuovo allenatore Pinones-Arce . Mentre oggi è arrivata la prima firma da professionista della centrocampista Maya Cherubini . Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Maya Cherubini ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. Nata il 14 Maggio 2007, la centrocampista ha disputato la scorsa stagione con la Primavera Viola, guidando il reparto mediano fino alla finale di Coppa Italia Primavera. A partire da questa stagione Maya si allenerà in prima squadra per raccogliere esperienza e per dare tutta la sua giovane energia. Maya si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2027, con un’opzione a favore del club per la stagione successiva. Congratulazioni Maya!"