Che bel clima in casa Fiorentina. De Gea scherza sull’acconciatura di Martinelli

Il nuovo clima di serenità e lavoro con cui si è presentato Stefano Pioli si sta riflettendo su tutto l'ambiente viola. Dai tifosi ai giocatori. Questo è possibile vederlo anche dalle interazioni nelle interviste ma soprattutto sui social, dove spesso è possibile vedere due giocatori viola scambiarsi battute. In questo caso, è il maestro, ovvero David De Gea a scherzare con l'allievo e suo secondo Martinelli . In mattinata, dopo l'unico allenamento svolto dalla prima squadra, il giovane portiere toscano si è intrattenuto con i media della Fiorentina per rispondere ad alcune domande sul ritiro. Sui social, una volta apparso il video con l'intervista è arrivata la pronta battuta ironica di David De Gea

Lo spagnolo si è concentrato sull'acconciatura in stile Riccardo Calafiori del portiere toscano. In risposta sono arrivate le emoticon sorridenti di Martinelli, in quello che si dimostra un vero e proprio clima di festa per la Fiorentina. Presente anche il commento del neo giocatore della Carrarese, Tommaso Rubino: "Mio fratello". Con l'aggiunta di alcuni cuori viola