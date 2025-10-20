Sosta per le nazionali in arrivo, le convocate della Fiorentina femminile.
Fiorentina Femminile, da Severini a Woldvik: tante convocate in nazionale
ITALIA: Emma SEVERINI
Amichevoli contro Giappone e Brasile (19-28 ottobre)
ITALIA U23: Victoria Marie DELLA PERUTA
Amichevoli contro Olanda e Scozia (19-27 ottobre)
DANIMARCA: Sofie BREDGAARD, Emma FÆRGE, Emma SNERLE
UEFA Women’s Nations League contro Finlandia (due volte) (20-28 ottobre)
BELGIO: Sarah WIJNANTS
UEFA Women’s Nations League contro Irlanda (due volte) (20-28 ottobre)
NORVEGIA: Cecilie FISKERSTRAND, Emilie WOLDVIK
Amichevole contro Giappone (20-29 ottobre)
ISLANDA: Katla TRYGGVADÓTTIR
UEFA Women’s Nations League contro Irlanda del Nord (due volte) (20-29 ottobre)
OLANDA: Ilse VAN DER ZANDEN
Amichevoli contro Polonia e Canada (20-28 ottobre)
NORVEGIA U23: Oda Mathilde JOHANSEN, Iris OMARSDOTTIR
Amichevole contro Francia (23-28 ottobre)
