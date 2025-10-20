Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Fiorentina Femminile, da Severini a Woldvik: tante convocate in nazionale

fiorentina femminile

Fiorentina Femminile, da Severini a Woldvik: tante convocate in nazionale

Severini Italia
Tante scandinave e non solo
Redazione VN

Sosta per le nazionali in arrivo, le convocate della Fiorentina femminile.

ITALIA: Emma SEVERINI

Amichevoli contro Giappone e Brasile (19-28 ottobre)

ITALIA U23: Victoria Marie DELLA PERUTA

Amichevoli contro Olanda e Scozia (19-27 ottobre)

DANIMARCA: Sofie BREDGAARD, Emma FÆRGE, Emma SNERLE

UEFA Women’s Nations League contro Finlandia (due volte) (20-28 ottobre)

BELGIO: Sarah WIJNANTS

UEFA Women’s Nations League contro Irlanda (due volte) (20-28 ottobre)

NORVEGIA: Cecilie FISKERSTRAND, Emilie WOLDVIK

Amichevole contro Giappone (20-29 ottobre)

ISLANDA: Katla TRYGGVADÓTTIR

UEFA Women’s Nations League contro Irlanda del Nord (due volte) (20-29 ottobre)

OLANDA: Ilse VAN DER ZANDEN

Amichevoli contro Polonia e Canada (20-28 ottobre)

NORVEGIA U23: Oda Mathilde JOHANSEN, Iris OMARSDOTTIR

Amichevole contro Francia (23-28 ottobre)

Leggi anche
Italia, doppio test per la Nazionale Femminile: c’è una viola tra le convocate
Femminile, Pinones Arce: “Meritavamo di più, c’è grande rammarico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA