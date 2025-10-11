Viola News
Femminile, Pinones Arce: “Meritavamo di più, c’è grande rammarico”

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arces, al termine della partita pareggiata contro l'Inter
L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha commentato così, ai microfoni ufficiali del club viola, il pareggio con l'Inter:

Meritavamo di più, perché abbiamo fatto un'ottima partita e create tante occasioni da gol. C'è rammarico per il 2-2 e per come è andata. Loro hanno avuto anche un'altra occasione nel finale. Però, nonostante questo, sono molto orgoglioso del lavoro, della mentalità e la voglia di giocare viste oggi. Ho visto ciò che chiedo alla squadra. Sabato c'è il Milan e vogliamo vincere.

