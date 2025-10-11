Femminile, Pinones Arce: “Meritavamo di più, c’è grande rammarico”

L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha commentato così, ai microfoni ufficiali del club viola, il pareggio con l'Inter:
Le parole dell'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arces, al termine della partita pareggiata contro l'Inter
Meritavamo di più, perché abbiamo fatto un'ottima partita e create tante occasioni da gol. C'è rammarico per il 2-2 e per come è andata. Loro hanno avuto anche un'altra occasione nel finale. Però, nonostante questo, sono molto orgoglioso del lavoro, della mentalità e la voglia di giocare viste oggi. Ho visto ciò che chiedo alla squadra. Sabato c'è il Milan e vogliamo vincere.
