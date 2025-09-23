Fiorentina Femminile, infortunio per Filangeri: il comunicato

Brutte notizie per la Fiorentina Femminile: Maria Luisa Filangeri, durante l’amichevole di sabato contro il Sassuolo, ha lasciato il campo per un dolore alla coscia sinistra.
Infortunio per la Fiorentina Femminile
Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro. La giocatrice, classe 2000, dovrà osservare un periodo di stop non ancora definito, ma il percorso di riabilitazione è già iniziato:
ACF Fiorentina informa che, nel corso della gara amichevole Sassuolo–Fiorentina disputata sabato 20 settembre, la calciatrice Maria Luisa Filangeri ha lasciato il campo anzitempo a causa di un dolore acuto alla coscia sinistra. Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale di sinistra. L’atleta ha già intrapreso l’iter terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario e verrà costantemente monitorata nei prossimi giorni.
