Faerge: “Siamo pronte per battere il Genoa. Vogliamo vincere dei trofei”

Fiorentina femminile
Le parole della giocatrice della Fiorentina Femminile, Emma Faerge, in vista dell'’ultima gara del girone di Serie A Women’s Cup
Il difensore della Fiorentina Femminile, Emma Faerge, ha parlato ai microfoni ufficiali della società in vista dell’ultima gara del girone B di Serie A Women’s Cup contro il Genoa. Alle viola servirà una vittoria con ampio scarto per avere una chance di qualificazione alle Final Four di questa nuova competizione. Ecco le sue dichiarazioni:

"Siamo deluse dalla sconfitta contro l'Inter, ma ho grande fiducia in questo gruppo e credo che ci rialzeremo subito. Stiamo crescendo come calciatrici e sono sicura che domenica faremo una grande partita. Siamo pronte per vincere contro il Genoa e per segnare tanti gol. L'aspetto più importante, in questo momento, resta la crescita individuale e di squadra."

Gli obiettivi?

—  

"Vogliamo vincere dei trofei. Questo è il nostro obiettivo e guardando la crescita giornaliera del gruppo, ritengo che abbiamo il potenziale per riuscirci. Personalmente vorrei migliorare il più possibile e aiutare le mie compagne nel farlo insieme a me."

