Fiorentina Femminile, infortunio Snerle: c’è il report viola

La calciatrice della Fiorentina Femminile, Emma Snerle, si è operata al piede: ecco il report del club viola
La calciatrice della Fiorentina Femminile, Emma Snerle, si è operata. Di seguito il report medico della società viola:

ACF Fiorentina informa che la calciatrice Emma Strøm Snerle è stata sottoposta nei giorni scorsi ad intervento chirurgico per la rimozione di un neuroma interdigitale al piede sinistro. L’operazione, eseguita con successo, ha avuto un decorso regolare. L’atleta ha già iniziato il programma riabilitativo e i tempi di rientro verranno valutati in base all’evoluzione clinica.

