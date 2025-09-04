Hurtig: “Siamo qui per vincere. Voglio essere felice e in forma sul campo”

Le parole di Lina Hurtig, attaccante svedese della Fiorentina femminile

Redazione VN 4 settembre - 16:43

La stagione della Fiorentina femminile è iniziata con la vittoria per 2-0 sul Como, nella nuova competizione creata dalla FIGC: la Serie A Women’s Cup. È stata un’estate movimentata per la Fiorentina del nuovo allenatore Pablo Piñones Arce. Otto gli innesti che hanno arricchito la rosa, a partire dal colpo di mercato più scintillante: l’attaccante svedese Lina Hurtig, fresca di trionfo in Champions League con la maglia dell’Arsenal, chiamata a dare peso e qualità al reparto offensivo.

Proprio la punta svedese ha parlato ai canali ufficiali della squadra viola rispondendo ad alcune domande sul suo arrivo a Firenze:

Perché Firenze? — "Quando ho saputo dell'interesse della Fiorentina non ci ho pensato due volte. Sono venuta al Viola Park e ho conosciuto tutto lo staff, trovando delle persone disponibili e professionali. La mia prima impressione è stata stupenda."

Ritorno in A — "Sono passati tre anni dall’ultima volta che ho giocato in Italia (giocatrice della Juventus nel biennio 2020/2022). Il livello del campionato si è alzato e sarà senza dubbio più complicato vincerlo rispetto al passato."

Un pensiero sulla nuova Serie A Women’s Cup — "Le partite di questa nuova competizione sono importantissime per noi. Stiamo costruendo qualcosa di importante e siamo contente di come abbiamo iniziato. Siamo tante ragazze nuove, così come l'allenatore e questa nuova coppa può soltanto aiutarci nel conoscerci."

Sulla prossima gara con l'Inter — "Non conosco molto l'Inter, giocarci contro sarà una sorpresa. E' una buona squadra che nella scorsa stagione ha ottenuto il pass per la Champions League. Sarà un buon test per noi."

Gli obiettivi stagionali — "L'obiettivo è vincere il campionato. Siamo qui per questo. La stagione sarà complicata, con tante partite da giocare. Può succedere di tutto, ma noi siamo pronte."

Un messaggio alla Lina del futuro? — "Ho l'idee chiare per il futuro. Voglio essere felice e in forma sul campo, solo così arriveranno dei risvolti positivi."