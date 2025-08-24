Fiorentina Femminile, buona la prima: ottimo risultato per Piñones Arce

Le ragazze di Pablo Piñones Arce hanno messo in campo una prestazione convincente, dimostrandosi solide in difesa e concrete in attacco. A decidere la sfida sono stati i gol di Curmark e Faerge. Il vantaggio a metà del primo tempo. Brava Janogy a recuperare il pallone nella metà campo offensiva e a offrirlo a Curmark, che tira fuori un gran tiro che non dà scampo al portiere. Fin lì solo la Fiorentina in campo, vantaggio del tutto meritato. In avvio di ripresa serve una super parata di Fiskerstrand per salvare il vantaggio. Al 75' la squadra gigliata chiude i conti. Corner di Severini, la palla carambola su Faerge che da pochi passi mette in rete. Nel finale Fiorentina in dieci per l'espulsione di Van Der Zanden.