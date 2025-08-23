La Fiorentina Femminile ha iniziato al meglio la sua avventura nella Serie A Women’s Cup (Rivivi il match) superando il Como per 2-0 nella prima giornata. Un debutto positivo che ha lasciato pienamente soddisfatto l’allenatore Pablo Pinones Arce, intervenuto ai microfoni ufficiali del club.
fiorentina femminile
Femminile, Pinores Arce soddisfatto: “Grande controllo del match”
Il tecnico viola ha sottolineato la crescita della squadra e il lavoro fatto in queste settimane: “Abbiamo visto in campo ciò che volevamo. Stiamo lavorando intensamente e le ragazze stanno assimilando tante nozioni: oggi l’hanno fatto alla perfezione”.
Nonostante il risultato, Pinones Arce ritiene che ci fossero margini per creare ancora più occasioni: “La gara ci avrebbe potuto regalare altre chance da gol, ma abbiamo sempre mantenuto il controllo. Sappiamo che potremo concedere qualcosa agli avversari, ma la priorità è restare fedeli al nostro gioco. Oggi la squadra ha risposto nel modo giusto”.
Con questa vittoria, la Fiorentina Femminile manda un segnale importante e conferma la volontà di essere protagonista nella competizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA