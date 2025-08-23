Femminile, Pinores Arce soddisfatto: “Grande controllo del match”

La Fiorentina Femminile ha iniziato al meglio la sua avventura nella Serie A Women’s Cup ( Rivivi il match ) superando il Como per 2-0 nella prima giornata. Un debutto positivo che ha lasciato pienamente soddisfatto l’allenatore Pablo Pinones Arce, intervenuto ai microfoni ufficiali del club.

Il tecnico viola ha sottolineato la crescita della squadra e il lavoro fatto in queste settimane: “Abbiamo visto in campo ciò che volevamo. Stiamo lavorando intensamente e le ragazze stanno assimilando tante nozioni: oggi l’hanno fatto alla perfezione”.