L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida di domani, ore 18:00, all'Area Civica di Milano, contro l'Inter Women. Queste le sue parole:
Femminile, Pinones Arce: “Abbiamo una rosa di livello. Ecco il nostro obiettivo”
Intensità e voglia non mancheranno mai in questa squadra. In competizione come questa, la tensione fa parte del gioco. Affrontiamo ogni impegno con la stessa mentalità e rispetto per l'avversaria, a prescindere dal nome. Ci stiamo allenando bene, concentrando l'attenzione sull'organizzazione difensiva e la struttura del pressing. L'obiettivo è gestire al meglio le partite, sia sul piano mentale che su quello tattico. Dobbiamo sempre puntare a migliorarci. Ritengo che la rosa sia di alto livello. Ho partecipato attivamente alle mosse di mercato fatte, il rapporto con il direttore è ottimo. Il futuro può riservare sorprese, ma al momento sono molto soddisfatto del gruppo che abbiamo costruito.
