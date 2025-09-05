Viola News
Femminile, Pinones Arce: “Abbiamo una rosa di livello. Ecco il nostro obiettivo”

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, alla vigilia della gara contro l'Inter di campionato
L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida di domani, ore 18:00, all'Area Civica di Milano, contro l'Inter Women. Queste le sue parole:

Intensità e voglia non mancheranno mai in questa squadra. In competizione come questa, la tensione fa parte del gioco. Affrontiamo ogni impegno con la stessa mentalità e rispetto per l'avversaria, a prescindere dal nome. Ci stiamo allenando bene, concentrando l'attenzione sull'organizzazione difensiva e la struttura del pressing. L'obiettivo è gestire al meglio le partite, sia sul piano mentale che su quello tattico. Dobbiamo sempre puntare a migliorarci. Ritengo che la rosa sia di alto livello. Ho partecipato attivamente alle mosse di mercato fatte, il rapporto con il direttore è ottimo. Il futuro può riservare sorprese, ma al momento sono molto soddisfatto del gruppo che abbiamo costruito.

