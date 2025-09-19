Tortelli: “Aria buona e positiva. I risultati arriveranno, dobbiamo conoscerci”

La giocatrice della Fiorentina Femminile, Alice Tortelli, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato così in vista della prima partita di campionato contro il Napoli. Queste le sue parole:
Sono qui da tanti anni, si respira aria buona e positiva. Sono arrivate tante nuove ragazze, c'è voglia di fare bene. La coppa non è andata come volevamo, ma ancora dobbiamo conoscerci. Il progetto è nuovo. I risultati arriveranno, sono molto fiduciosa.
