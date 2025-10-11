Fiorentina Femminile, oggi il big match di Serie A: contro l’Inter per svoltare

Per la 2° Giornata di Serie A Women allo stadio "Curva Fiesole", oggi alle 17.30, si sfidano Fiorentina e Inter nel big match del weekend. Le nerazzurre guidano la classifica dopo la prima giornata grazie alla goleada sulla Ternana, mentre la formazione di Firenze è uscita sconfitta da Napoli e va alla ricerca dei tre punti davanti al proprio pubblico. Voltare pagina e ripartire di slancio: con intensità, focus e voglia di rivincita. Sono queste le basi per affrontare la partita e le richieste alla sua squadra di Mister Pablo Pinones Arce.