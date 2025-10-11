Fiorentina Femminile, oggi il big match di Serie A: contro l’Inter per svoltare

Per la 2° Giornata di Serie A Women allo stadio "Curva Fiesole", oggi alle 17.30, si sfidano Fiorentina e Inter nel big match del weekend. Le nerazzurre guidano la classifica dopo la prima giornata grazie alla goleada sulla Ternana, mentre la formazione di Firenze è uscita sconfitta da Napoli e va alla ricerca dei tre punti davanti al proprio pubblico. Voltare pagina e ripartire di slancio: con intensità, focus e voglia di rivincita. Sono queste le basi per affrontare la partita e le richieste alla sua squadra di Mister Pablo Pinones Arce.
Il tecnico svedese ha parlato così alla vigilia della partita ai microfoni del club:
Contro l’Inter abbiamo perso 3-1 nella Women’s Cup, ma avevamo iniziato male prendendo due gol subito. Domani voglio vedere una Fiorentina più intensa, più coraggiosa in avanti, capace di creare occasioni e di gestire meglio il gioco. Serve la voglia di rivincita: è questo che mi aspetto. Noi stiamo crescendo, anche se alcune squadre sono ancora un passo avanti. Ma possiamo giocarcela con tutte. Archiviamo la gara di Napoli e pensiamo solo a questa, preparandola nel modo migliore.
Il coach viola dovrà fare a meno delle infortunate Filangeri e Curmark, mentre resta da valutare il recupero di Bonfantini, Catena e Hurtig, ancora alle prese con alcuni acciacchi. Violanews.com seguirà, come di consueto, il match delle Women con una cronaca LIVE curata dal nostro inviato al Viola Park. La partita è inoltre visibile su DAZN, RaiSport e Rai Play.
