Mercato: i verdetti sui bilanci. La Lazio sorride, Pisa e Napoli no

Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: le operazioni dovranno essere a saldo zero. E' questo l'esito delle valutazioni fatte dalla commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche riunitasi questa mattina.
La commissione blocca Napoli e Pisa al "saldo zero". Semaforo verde invece per la Lazio, che ottiene lo sblocco totale sul mercato
Le due società, infatti, sono le uniche della Serie A che hanno l'indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8. Potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa deve essere compensata da una cessione. Prima dell'inizio della sessione invernale, entrambe le società potranno sbloccare il tutto attraverso due operazioni alternative: l'aumento di capitale o l'inserimento di crediti futuri esigibili.
Al contrario, dopo lo stop al mercato nella sessione estiva, per la Lazio arriva ora lo sblocco totale che consentirà al presidente Claudio Lotito e al ds Angelo Mariano Fabiani di soddisfare le richieste di Maurizio Sarri per rinforzare la squadra.
