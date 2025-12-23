Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Ribaltone a Pisa: Gilardino vicino all’esonero. Pronto il successore

altre news

Ribaltone a Pisa: Gilardino vicino all’esonero. Pronto il successore

Ribaltone a Pisa: Gilardino vicino all’esonero. Pronto il successore - immagine 1
Alberto Gilardino rischia davvero l'esonero. Saraà decisiva la gara di Torino, e c'è già il nome del possibile sostituto
Redazione VN

Il Pisa si prepara ad un sorprendente cambio di allenatore. Alberto Gilardino ha evitato l'esonero grazie al pari acciuffato a Pisa, con la rete di Moreo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Corrado sarebbe stato pronto a cambiare la guida tecnico. In caso di sconfitta contro la Juventus, l'esonero diventerebbe realtà. La società avrebbe pronto anche il sostituto, ovvero Davide Ancelotti. Reduce dall'esperienza col Botafogo, per lui quella del Pisa sarebbe la prima avventura in Italia.

Leggi anche
La Fiorentina rovina il Natale all’Udinese: dal 25 la squadra sarà in ritiro
Clamoroso, Milan-Como non si gioca in Australia: problemi regolamentari

© RIPRODUZIONE RISERVATA