Ribaltone a Pisa: Gilardino vicino all’esonero. Pronto il successore

Il Pisa si prepara ad un sorprendente cambio di allenatore. Alberto Gilardino ha evitato l'esonero grazie al pari acciuffato a Pisa, con la rete di Moreo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Corrado sarebbe stato pronto a cambiare la guida tecnico. In caso di sconfitta contro la Juventus, l'esonero diventerebbe realtà. La società avrebbe pronto anche il sostituto, ovvero Davide Ancelotti. Reduce dall'esperienza col Botafogo, per lui quella del Pisa sarebbe la prima avventura in Italia.
