Clamoroso, Milan-Como non si gioca in Australia: problemi regolamentari

Milan-Como non si giocherà a Perth. La trattativa, portata avanti nelle scorse settimane da Lega Serie A e Milan con l’obiettivo di valorizzare il campionato in Australia, è saltata a causa delle condizioni e delle richieste imposte dalla AFC, che hanno aperto problemi regolamentari, politici e soprattutto finanziari. Con il passare dei giorni sono emerse ulteriori criticità legate a garanzie, possibili sanzioni e responsabilità, coinvolgendo anche il Governo della Western Australia, fino alla decisione di fermare tutto.