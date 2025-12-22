Clamoroso, Milan-Como non si gioca in Australia: problemi regolamentari

Viola News
De Siervo, AD Lega Serie A
Trattativa saltata con la federazione Australiana. I dettagli
Redazione VN

Milan-Como non si giocherà a Perth. La trattativa, portata avanti nelle scorse settimane da Lega Serie A e Milan con l’obiettivo di valorizzare il campionato in Australia, è saltata a causa delle condizioni e delle richieste imposte dalla AFC, che hanno aperto problemi regolamentari, politici e soprattutto finanziari. Con il passare dei giorni sono emerse ulteriori criticità legate a garanzie, possibili sanzioni e responsabilità, coinvolgendo anche il Governo della Western Australia, fino alla decisione di fermare tutto.

L’annullamento è stato ufficializzato con un comunicato congiunto della Lega Serie A e del governo locale, che hanno parlato di rischi economici non sostenibili e complicazioni dell’ultimo minuto. Il presidente di Lega Ezio Simonelli ha espresso rammarico per l’esito, sottolineando come fossero state già accettate condizioni sportive e completato l’iter autorizzativo, definendo la rinuncia un’occasione persa per la crescita internazionale del calcio italiano. Lo riporta gazzetta.it.

