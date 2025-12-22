Parma, niente allenamento a porte aperte. Si preserva il campo per la Fiorentina

Parma-Fiorentina sarà una sfida cruciale per la corsa salvezza delle due squadre. Al Tardini i viola devono dar seguito alla bellissima vittoria contro l'Udinese. Si giocherà sabato 27 dicembre alle 12:30, ed i Ducali hanno scelto di preservare il proprio manto erboso. Il 24 dicembre doveva esserci un allenamento a porte aperte, ma il Parma ha scelto di annullarlo, proprio per avere contro la Fiorentina un terreno di gioco in condizione ottimale. Il comunicato del club: