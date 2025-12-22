Parma, niente allenamento a porte aperte. Si preserva il campo per la Fiorentina

Parma-Fiorentina sarà una sfida cruciale per la corsa salvezza delle due squadre. Al Tardini i viola devono dar seguito alla bellissima vittoria contro l'Udinese. Si giocherà sabato 27 dicembre alle 12:30, ed i Ducali hanno scelto di preservare il proprio manto erboso. Il 24 dicembre doveva esserci un allenamento a porte aperte, ma il Parma ha scelto di annullarlo, proprio per avere contro la Fiorentina un terreno di gioco in condizione ottimale. Il comunicato del club:
Il Parma si gioca moltissimo contro la Fiorentina. Il campo del Tardini verrà preservato dalla società
"Parma Calcio 1913 comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo previste, l’allenamento a porte aperte in programma nella mattinata di mercoledì 24 dicembre 2025 presso lo Stadio “Ennio Tardini” è stato rinviato a data da destinarsi. Come già precedentemente comunicato, il perdurare delle precipitazioni attese anche nei prossimi giorni non consente l’utilizzo del manto erboso dello Stadio, al fine di preservarlo in vista della gara di campionato in programma sabato 27 dicembre alle ore 12:30 con la Fiorentina."
