Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Fiorentina:
Udinese, Runjaic: "Abbiamo perso anche perché la Fiorentina è una squadra forte"
Udinese, Runjaic: “Abbiamo perso anche perché la Fiorentina è una squadra forte”
IL tecnico avversario è apparso visibilmente contrariato
Non voglio rispondere sul perché non diamo prova di maturità, ma sono d'accordo che sia stato un peccato, ci sarà un'analisi approfondita, la reazione non c'è stata. Se ci sono errori di concentrazione da parte dei giocatori? Non lo so. La Fiorentina è comunque una buona squadra, abbiamo perso anche per questo. I cambi? Meglio non rispondere su questo, c'è un motivo ma ora non è il momento di parlarne.
