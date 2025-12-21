Alessandro Zanoli, difensore dell'Udinese, ha parlato a Sky prima della gara contro la Fiorentina:
altre di serie a
Udinese, Zanoli: “Possiamo battere chiunque, non pensiamo a come stanno loro”
Il quinto di destra della formazione friulana è pronto al confronto con Parisi
Sarà tosta, loro devono ottenere la prima vittoria in campionato, ma è una partita difficile come tutte, dobbiamo pensare al nostro cammino e non al loro. La vittoria col Napoli ci ha fatto capire che possiamo battere chiunque. Bertola dall'altra parte è una bella scoperta, dovrà confermarsi. Il rientro di Kristensen? Ci ha dato una grande mano la settimana scorsa, sarà importante anche oggi.
