Juventus-Roma, i bianconeri vincono 2-1: ma quanti infortunati…

Juventus-Roma 2-1: decidono Conceição e Openda, Baldanzi accorcia nel finale. Match segnato da numerosi infortuni e cambi forzati

È appena calato il sipario sulla sfida tra Juventus e Roma, conclusasi con il successo dei bianconeri per 2-1. A decidere il match le reti di Conceição e Openda per la Juventus, mentre nel finale Baldanzi ha accorciato le distanze per i giallorossi. Grazie a questa vittoria, la squadra di Spalletti si avvicina al quarto posto occupato dalla formazione di Gasperini, ora distante una sola lunghezza.