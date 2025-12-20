È appena calato il sipario sulla sfida tra Juventus e Roma, conclusasi con il successo dei bianconeri per 2-1. A decidere il match le reti di Conceição e Openda per la Juventus, mentre nel finale Baldanzi ha accorciato le distanze per i giallorossi. Grazie a questa vittoria, la squadra di Spalletti si avvicina al quarto posto occupato dalla formazione di Gasperini, ora distante una sola lunghezza.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Juventus-Roma, i bianconeri vincono 2-1: ma quanti infortunati…
altre news
Juventus-Roma, i bianconeri vincono 2-1: ma quanti infortunati…
Juventus-Roma 2-1: decidono Conceição e Openda, Baldanzi accorcia nel finale. Match segnato da numerosi infortuni e cambi forzati
A colpire particolarmente è stato però il numero di infortuni durante la gara. Al 61’ la Juventus è stata costretta a effettuare un doppio cambio forzato, con Bremer e Conceicao obbligati ad abbandonare il campo. Situazione complicata anche per la Roma: Bailey, entrato al 53’, ha dovuto a sua volta arrendersi venti minuti più tardi, lasciando spazio a El Shaarawy.
© RIPRODUZIONE RISERVATA