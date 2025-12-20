Viola News
la vigilia

Udinese, Runjaic: “Fiorentina forte, è come un pugile all’angolo”

Le parole del tecnico dell'Udinese in conferenza stampa
Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa, in vista della partita di domenica al Franchi contro la Fiorentina:

Speriamo che la prestazione con il Napoli sia stata la chiave. Ora però dobbiamo pensare alla partita contro la Fiorentina e siamo concentrati lì, dobbiamo ripeterci. La Fiorentina è una squadra forte che ha investito molto. Ha un attaccante di livello come Kean e Dzeko che è stato il capocannoniere della Roma. E' una squadra di qualità. Però dimostra come sia impossibile fare calcoli nel calcio, nessuno pensava a questa situazione di classifica. Nel calcio una situazione può migliorare o peggiorare velocemente, l'avversario all'angolo è il peggiore da affrontare. Dovremo essere concentrati e scendere in campo con la giusta energia. Se non possiamo vincere dobbiamo almeno portare a casa un punto.

Gli infortunati

Kamara sta recuperando, oggi si è allenato con la squadra. Vedremo se sarà pronto a giocare subito. Atta avrà bisogno di un paio di settimane. Bayo e Rui Modesto sono partiti per la Coppa d'Africa. Tutti gli altri ci saranno.

