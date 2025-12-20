Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa, in vista della partita di domenica al Franchi contro la Fiorentina:
Udinese, Runjaic: “Fiorentina forte, è come un pugile all’angolo”
Speriamo che la prestazione con il Napoli sia stata la chiave. Ora però dobbiamo pensare alla partita contro la Fiorentina e siamo concentrati lì, dobbiamo ripeterci. La Fiorentina è una squadra forte che ha investito molto. Ha un attaccante di livello come Kean e Dzeko che è stato il capocannoniere della Roma. E' una squadra di qualità. Però dimostra come sia impossibile fare calcoli nel calcio, nessuno pensava a questa situazione di classifica. Nel calcio una situazione può migliorare o peggiorare velocemente, l'avversario all'angolo è il peggiore da affrontare. Dovremo essere concentrati e scendere in campo con la giusta energia. Se non possiamo vincere dobbiamo almeno portare a casa un punto.
Gli infortunati—
Kamara sta recuperando, oggi si è allenato con la squadra. Vedremo se sarà pronto a giocare subito. Atta avrà bisogno di un paio di settimane. Bayo e Rui Modesto sono partiti per la Coppa d'Africa. Tutti gli altri ci saranno.
