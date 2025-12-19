Plusvalenza Mandragora, l’Udinese risponde: “C’è stupore. Valuteremo cosa fare”

Nella giornata di oggi è arrivata la decisione del TFN sul caso Mandragora e la plusvalenza fittizia sul suo trasferimento dall'Udinese alla Juventus. Il club friulano, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, è stato deferito. In queste ore è arrivata la risposta del club sui propri canali social:
L'Udinese sul caso Mandragora
Udinese Calcio, in merito a quanto comunicato oggi dalla FIGC relativamente al deferimento della Società e di alcuni suoi tesserati nell’ambito della cosiddetta “operazione Mandragora”, manifesta stupore per la decisione e valuterà le azioni più opportune da intraprendere nel procedimento sportivo, nel rispetto delle tempistiche previste. Udinese ribadisce fermamente la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei suoi tesserati
