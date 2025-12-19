Caos Napoli-Milan, Allegri offende Oriali: “Siediti cog…ne, idiota e leccaculo”

Scoppia il caos tra Allegri e il Napoli

Redazione VN 19 dicembre - 15:46

Il clima di tensione tra Napoli e Milan non si è esaurito al fischio finale della semifinale di Supercoppa Italiana. Il club partenopeo non ha gradito l’atteggiamento tenuto da Massimiliano Allegri nel finale di gara, quando la situazione tra le due panchine è degenerata dopo l’ennesimo episodio acceso in campo.

Secondo il Napoli, il tecnico rossonero avrebbe perso il controllo, rivolgendo pesanti insulti a Gabriele Oriali ("Siediti cog...ne, idiota e leccaculo"), ritenuti inaccettabili e aggravati dal fatto che non ci sia stato un intervento immediato da parte degli ufficiali di gara. Proprio per questo la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di prendere posizione con una nota ufficiale, condannando fermamente l’accaduto e sottolineando come l’episodio sia avvenuto sotto gli occhi di decine di persone e delle telecamere.

Il Napoli non chiede esplicitamente sanzioni disciplinari, ma auspica che l’episodio non venga ignorato. Nel frattempo, la Procura federale ha preso atto dei fatti e l’accaduto è stato segnalato anche nel referto arbitrale: ora la decisione spetta al giudice sportivo, che potrebbe infliggere un’ammenda o una squalifica ad Allegri. Resta il rammarico per la mancata gestione immediata della situazione in campo e per l’assenza di gesti distensivi anche dopo la fine del match. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.