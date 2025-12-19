Udinese, giorni di valutazione per Kamara. Possibile rientro contro la Fiorentina

Dopo la sconfitta contro il Losanna la Fiorentina si mette di nuovo a lavoro in vista della sfida di domenica contro l'Udinese. La squadra friulana ha tenuto una doppia seduta di allenamento.
Le ultime da Udine in vista della sfida contro la Fiorentina
Runjaic spera di riavere a disposizione Hassane Kamara che è rientrato in gruppo dopo un mese di stop dovuto a una fascite plantare. In questi giorni lo staff valuterà le sue condizioni. In ogni caso l'esterno partirà dalla panchina. Preferito Bertola che contro il Napoli ha giocato una buona partita.
