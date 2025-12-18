Viola News
Lazio, a gennaio di nuovo il mercato? Piace un ex obiettivo viola

Brescianini
In attesa del verdetto della Commissione, Fabiani è già al lavoro per la Lazio. Il primo nome? Un ex obiettivo della Fiorentina
Redazione VN

Gennaio si avvicina e i club di Serie A si preparano a rinforzare le proprie rose. Una su tutte la Lazio di Maurizio Sarri, visto che in estate non ha potuto operare. In attesa del verdetto della Commissione, Fabiani è già al lavoro sul mercato. Il nome caldo sembra essere quello di Brescianini, ex obiettivo viola.

Venticinque anni, pochissimo spazio nell’attuale stagione nerazzurra, ma caratteristiche che rispondono alle richieste di Sarri. È una mezz’ala di fisico e di inserimento, vede la porta, ha passo, intensità e una spiccata fisicità. Segna, accompagna l’azione, sa occupare l’area senza perdere equilibrio nelle due fasi

