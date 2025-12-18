Lazio, a gennaio di nuovo il mercato? Piace un ex obiettivo viola

Gennaio si avvicina e i club di Serie A si preparano a rinforzare le proprie rose. Una su tutte la Lazio di Maurizio Sarri, visto che in estate non ha potuto operare. In attesa del verdetto della Commissione, Fabiani è già al lavoro sul mercato. Il nome caldo sembra essere quello di Brescianini, ex obiettivo viola .

Venticinque anni, pochissimo spazio nell’attuale stagione nerazzurra, ma caratteristiche che rispondono alle richieste di Sarri. È una mezz’ala di fisico e di inserimento, vede la porta, ha passo, intensità e una spiccata fisicità. Segna, accompagna l’azione, sa occupare l’area senza perdere equilibrio nelle due fasi