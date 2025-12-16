Udinese, Zanoli: “Contro il Napoli è andata bene, ma occhio alla Viola. Sarà dura”

Viola News
Il difensore dei friulani ha parlato ai media societari bianconeri
Redazione VN

La vittoria dell'Udinese (prossima avversaria della Fiorentina in campionato) sul Napoli domenica scorsa è stata sicuramente uno dei risultati a sorpresa del turno di campionato. Ai microfoni del club friulano oggi ha parlato il difensore Alessandro Zanoli, tra l'altro accostato proprio ai viola lo scorso anno:

Dopo la brutta sconfitta di Genova ci siamo preparati molto bene in vista del Napoli e credo che i risultati si siano visti, considerando anche che per gran parte del match abbiamo dominato. Contro le grandi è normale che l’adrenalina salga, sono partite “più facili” da giocare dal punto di vista mentale. Poi però i punti devi farli anche contro le medie e le piccole squadre. E su questo dobbiamo fare meglio, a partire dalla prossima contro la Fiorentina, che sarà molto impegnativa. Hanno bisogno di punti, speriamo li facciano tra due gare.

