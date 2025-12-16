Udinese, Zanoli: “Contro il Napoli è andata bene, ma occhio alla Viola. Sarà dura”

La vittoria dell'Udinese (prossima avversaria della Fiorentina in campionato) sul Napoli domenica scorsa è stata sicuramente uno dei risultati a sorpresa del turno di campionato. Ai microfoni del club friulano oggi ha parlato il difensore Alessandro Zanoli, tra l'altro accostato proprio ai viola lo scorso anno:
Il difensore dei friulani ha parlato ai media societari bianconeri
Dopo la brutta sconfitta di Genova ci siamo preparati molto bene in vista del Napoli e credo che i risultati si siano visti, considerando anche che per gran parte del match abbiamo dominato. Contro le grandi è normale che l’adrenalina salga, sono partite “più facili” da giocare dal punto di vista mentale. Poi però i punti devi farli anche contro le medie e le piccole squadre. E su questo dobbiamo fare meglio, a partire dalla prossima contro la Fiorentina, che sarà molto impegnativa. Hanno bisogno di punti, speriamo li facciano tra due gare.
