Roma, per la sfida contro il Como formazioni… disegnate dai bambini

La simpatica iniziativa della Roma in occasione della sfida contro il Como
Redazione VN

Roma-Como chiude la 15esima giornata di campionato. I giallorossi hanno annunciato la formazione in collaborazione con l'iniziativa "Disegna il tuo giocatore della ASRoma". Le formazioni ufficiali, rese note attraverso i canali social della Roma, sono state disegnate dai bambini.

