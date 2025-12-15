Roma, per la sfida contro il Como formazioni… disegnate dai bambini

Roma-Como chiude la 15esima giornata di campionato. I giallorossi hanno annunciato la formazione in collaborazione con l'iniziativa "Disegna il tuo giocatore della ASRoma". Le formazioni ufficiali, rese note attraverso i canali social della Roma, sono state disegnate dai bambini.
