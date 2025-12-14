La Juve vince a Bologna, Italiano: “Colpa di un episodio, non siamo ridimensionati”

Così Vincenzo Italiano in sala stampa dopo Bologna-Juventus 0-1:
Usciamo dal campo sconfitti dopo aver giocato contro una squadra forte da ogni punto di vista, ma solo per un episodio, un calcio piazzato gestito male. In dieci è stata dura ma non veniamo ridimensionati da questo risultato, la squadra è in salute e ha fatto la sua partita, certo dopo la partita di Europa League non avevamo recuperato tutti al 100%, ora testa alla Supercoppa. Se rischiamo di avere un contraccolpo psicologico? Abbiamo perso due volte in 17 partite, i problemi psicologici direi che possono esserci in situazioni ben diverse...
