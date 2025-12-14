Zanetti (conf): “6 punti con Atalanta e Fiorentina tanta roba, noi meno attrezzati”

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta in casa della Fiorentina:
Di partite importanti ne avevamo fatte tanto ma non eravamo concreti ma ci abbiamo sempre creduto e in certi momenti si tira fuori qualcosa di più. Fare sei punti in trasferta con Atalanta e Fiorentina è tanta roba. Oggi sapevamo la difficoltà della partita contro una squadra più attrezzata di noi. Abbiamo saputo soffrire e la voglia di segnare. E' una vittoria che fa capire che per la salvezza c'è anche il Verona.
