Dopo Kean anche Scamacca, Palladino: “Il segreto? Non posso dirlo”

La formula magica di Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta sembra aver avuto un grande impatto anche su Gianluca Scamacca, dopo aver messo nelle condizioni giuste Moise Kean la scorsa stagione. L'ex attaccante del Genoa è partito forte con Palladino, ed anche ieri ha deciso la sfida contro il Cagliari con una doppietta. Il tecnico, intervistato da Dazn, ha risposto proprio alla domanda sul suo rapporto con le punte: