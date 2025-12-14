La formula magica di Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta sembra aver avuto un grande impatto anche su Gianluca Scamacca, dopo aver messo nelle condizioni giuste Moise Kean la scorsa stagione. L'ex attaccante del Genoa è partito forte con Palladino, ed anche ieri ha deciso la sfida contro il Cagliari con una doppietta. Il tecnico, intervistato da Dazn, ha risposto proprio alla domanda sul suo rapporto con le punte:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Dopo Kean anche Scamacca, Palladino: “Il segreto? Non posso dirlo”
altre news
Dopo Kean anche Scamacca, Palladino: “Il segreto? Non posso dirlo”
Raffaele Palladino sembra aver rigenerato anche Scamacca. Dopo Kean, la cura del tecnico ha ancora effetto
"Il segreto con gli attaccanti? Non lo posso dire, altrimenti lo fanno tutti. A parte gli scherzi, li motivo tanto e cerco di metterli nelle condizioni di riceve più palloni possibili. Però è importante sottolineare anche il contributo in fase di non possesso, loro sanno che se pressano bene possiamo servirli meglio"
© RIPRODUZIONE RISERVATA