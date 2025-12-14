Probabile Verona, Giovane più altri dieci. Zanetti punta tutto sui muscoli

Che Verona si troverà di fronte la Fiorentina? Oggi pomeriggio il Franchi sarà teatro di una sfida dal peso specifico elevatissimo per la corsa salvezza, con la squadra guidata da Paolo Zanetti forte della prima vittoria in campionato centrata lo scorso weekend contro l'Atalanta. Sarà un Verona che punta tutto sul fisico e sulla forza, a partire dai tre dietro. La difesa, davanti a Montipò, sarà composta da Bella-Kotchap, Nelsson e Unai Nunez, con il viola in prestito Valentini che parte dietro nelle gerarchie. Ai lati Belghali e Frese.