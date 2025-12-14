Probabile Verona, Giovane più altri dieci. Zanetti punta tutto sui muscoli

Che Verona si troverà di fronte la Fiorentina? Oggi pomeriggio il Franchi sarà teatro di una sfida dal peso specifico elevatissimo per la corsa salvezza, con la squadra guidata da Paolo Zanetti forte della prima vittoria in campionato centrata lo scorso weekend contro l'Atalanta. Sarà un Verona che punta tutto sul fisico e sulla forza, a partire dai tre dietro. La difesa, davanti a Montipò, sarà composta da Bella-Kotchap, Nelsson e Unai Nunez, con il viola in prestito Valentini che parte dietro nelle gerarchie. Ai lati Belghali e Frese.
Il tecnico del Verona Zanetti si affida al brasiliano Giovane e a una squadra a dir poco rocciosa per impensierire la Fiorentina
Anche a centrocampo lo spartito non cambia: imperativo muscoli. Per questo Niasse ha superato Gagliardini in cabina di regia, mentre le due mezz'ali dovrebbero essere Bernede e Al-Musrati. Per Zanetti la buona notizia arriva da Serdar, recuperato almeno per la panchina dopo un lungo stop, mentre resta ai box Akpa-Akpro. Davanti spazio alla qualità di Giovane, pericolo numero uno per la difesa viola. Insieme a lui lo spigoloso colombiano Mosquera.
