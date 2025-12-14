Viola News
Il Genoa interrompe la striscia, De Rossi: “Inter top, ora riprendiamo a fare punti”

L'allenatore del Genoa non si accontenta delle buone prestazioni da quando è arrivato nel capoluogo ligure
Dopo 8 punti nelle ultime quattro partite e due vittorie consecutive, il Genoa si ferma in casa sconfitta dall'Inter per 1-2. Il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi in conferenza stampa pensa subito alle prossime sfide:

L'Inter ha meritato la vittoria ed è veramente una squadra forte, noi abbiamo creduto al pareggio spinti dall'entusiasmo della nostra gente. Abbiamo onorato l'impegno e giocato con dignità, ma adesso dobbiamo riprendere subito a correre dopo cinque partite positive, le nostre avversarie nella corsa salvezza non si fermano.

