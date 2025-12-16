Brutta tegola per il Lecce: Di Francesco perde un giocatore fondamentale

Brutta tegola per il Lecce di Di Francesco. Il centrocampista Medon Berisha è uscito infortunato dalla sfida contro il Pisa. Il club salentino ha comunicato le condizioni del giocatore albanese:
L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce – Pisa, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra.
