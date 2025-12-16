Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Brutta tegola per il Lecce: Di Francesco perde un giocatore fondamentale

altre news

Brutta tegola per il Lecce: Di Francesco perde un giocatore fondamentale

Brutta tegola per il Lecce: Di Francesco perde un giocatore fondamentale - immagine 1
Brutto infortunio per un calciatore del Lecce
Redazione VN

Brutta tegola per il Lecce di Di Francesco. Il centrocampista Medon Berisha è uscito infortunato dalla sfida contro il Pisa. Il club salentino ha comunicato le condizioni del giocatore albanese:

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce – Pisa, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra.

Leggi anche
Roma, per la sfida contro il Como formazioni… disegnate dai bambini
La Juve vince a Bologna, Italiano: “Colpa di un episodio, non siamo ridimensionati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA