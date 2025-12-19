Mandragora, l’Udinese e la plusvalenza fittizia con la Juve: la decisione del TFN

L’Udinese è stata deferita al Tribunale Federale Nazionale nell’ambito dell’indagine sulle plusvalenze legate alla cessione di Rolando Mandragora. Il deferimento riguarda anche due dirigenti del club friulano, Stefano Campoccia e Franco Collavino, che all’epoca dei fatti ricoprivano rispettivamente i ruoli di vicepresidente e consigliere.