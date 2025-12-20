Sarri sdrammatizza in conferenza: “Segnali dal mercato? Si, di fumo”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa al termine della sfida contro la Cremonese. Queste le sue parole sul mercato:
Quest'anno sopporterò tutto, ho fatto una scelta e la manterrò fino alla fine. Se mi sento di ribadire che resterò a lungo? Questo momento di difficoltà se si sta parlando delle situazioni sì, ma sui risultati non lo accetto perché la squadra sta dando ampi segnali. Il resto del discorso non dipende da me, io esprimo un augurio che mi faccio. Mi farebbe un piacere immenso proseguire qui a lungo, ma poi bisognerà valutare tutte le situazioni. Se ho avuto segnali? Di fumo! Saranno gli indiani... C'è Hernanes in studio? Ci farebbe comodo sicuramente (ride, ndr.).
