Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, ha parlato a Sky prima della partita contro la Fiorentina:
Udinese, Nani: "Fiorentina sleeping giant, ci preoccupa. Non cediamo nessuno"
Le impressioni prima della partita
Vedere la Fiorentina ultima in classifica impressiona e preoccupa, visto che l'affrontiamo noi. Come si dice in Inghilterra, è uno sleeping giant, un gigante che dorme, ha giocatori importanti e può essere pericolosa in ogni momento. Mercato e stagione? Siamo a metà del percorso, per ora siamo contenti del lavoro fatto, vediamo alla fine. L'idea è quella di non vendere nessuno a gennaio.
