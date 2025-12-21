Udinese, Nani: “Fiorentina sleeping giant, ci preoccupa. Non cediamo nessuno”

Viola News
Le impressioni prima della partita
Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, ha parlato a Sky prima della partita contro la Fiorentina:

Vedere la Fiorentina ultima in classifica impressiona e preoccupa, visto che l'affrontiamo noi. Come si dice in Inghilterra, è uno sleeping giant, un gigante che dorme, ha giocatori importanti e può essere pericolosa in ogni momento. Mercato e stagione? Siamo a metà del percorso, per ora siamo contenti del lavoro fatto, vediamo alla fine. L'idea è quella di non vendere nessuno a gennaio.

