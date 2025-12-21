Il dirigente dell'Udinese Gianluca Nani ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Fiorentina:
Udinese, Nani: "Si vedeva che la Fiorentina era in difficoltà, non ci sono scuse"
Non ci sono scuse, si vince anche in 10 e in 9. Siamo una squadra riconosciuta per la fisicità, non ci sono scusanti per questa prestazione pessima. Passeremo un brutto Natale. L'avevamo preparata, ma le partite cambiano per via degli episodi. Se sei una squadra forte che parla di obiettivi importanti non puoi perdere così. Manifesto il nostro disappunto, ci aspettavamo qualcosa di diverso. Prendiamola come una lezione. Non ho scuse, nemmeno per il rigore non dato a Davis nella ripresa, sarebbe ridicolo. Si vedeva che la Fiorentina era in difficoltà.
