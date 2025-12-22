Gasperini chiede rinforzi, Moretto: “La Roma vicina a un top in attacco”

Come spiega Matteo Moretto Joshua Zirkzee si avvicina al ritorno in Italia: la Roma continua ad insistere e sta muovendo passi importanti

Gasperini non è felice del suo reparto offensivo. Tra un Dybala spesso infortunato, Ferguson e Dovbyk che stanno più che deludendo, l'ex allenatore dell'Atalanta vuole rafforzare il suo attacco. Come spiega Matteo Moretto Joshua Zirkzee si avvicina al ritorno in Italia: la Roma continua ad insistere e sta muovendo passi importanti per riportarlo in Serie A già a gennaio.

I contatti sono costanti e le parti più vicine, con la Roma che sta spingendo fortissimo: il club giallorosso vuole averlo quanto prima per accontentare Gasperini, già nei primi di gennaio, ma lo United non ha ancora dato il via libera e vorrebbe tenerlo almeno fino a metà gennaio. La Roma però continua a spingere. Ricordiamo anche che nelle scorse settimane il nome di Albert Gudmundsson era in orbita giallorossa