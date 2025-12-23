La Fiorentina rovina il Natale all’Udinese: dal 25 la squadra sarà in ritiro

Udinese in ritiro dal 25

Redazione VN 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 12:42)

Clima teso in casa Udinese dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina al Franchi, settimo ko stagionale per la squadra di Kosta Runjaic nella penultima gara del 2025. La società non ha gradito la prestazione e ha deciso di mandare la squadra in ritiro a partire dal giorno di Natale, in vista della prossima sfida casalinga contro la Lazio, in programma sabato 27 dicembre alle 18.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, la dirigenza è molto contrariata per l’atteggiamento mostrato a Firenze e anche per le dichiarazioni poco incisive dell’allenatore nel post-partita. Prima di lui era intervenuto il direttore tecnico Nani, che aveva chiesto scusa ai tifosi e sollecitato maggiore impegno da parte dei giocatori, reduci comunque dalla brillante vittoria contro il Napoli.

La decisione dei Pozzo comporterà per la squadra il ritiro anche nella serata del 25 dicembre, rinunciando alla tradizionale cena in famiglia. Una scelta forte che ha diviso la tifoseria: c’è chi la considera necessaria dopo la figuraccia di Firenze e chi invece la giudica eccessiva, visto il dodicesimo posto in classifica e il vantaggio di nove punti sulla zona salvezza.