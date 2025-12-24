VN – La Fiorentina guarda al futuro della porta. Nel mirino Desplanches

C'è una stagione da salvare, ma la Fiorentina pensa anche al futuro, oltre che al presente. E con l'imminente arrivo di fabio Paratici all'interno della dirigenza viola, il club ha già messo nel mirino diversi profili giovani da aggredire nelle prossime sessioni di mercato. Uno di questi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è quello di Sebastiano Desplanches.