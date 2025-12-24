C'è una stagione da salvare, ma la Fiorentina pensa anche al futuro, oltre che al presente. E con l'imminente arrivo di fabio Paratici all'interno della dirigenza viola, il club ha già messo nel mirino diversi profili giovani da aggredire nelle prossime sessioni di mercato. Uno di questi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è quello di Sebastiano Desplanches.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – La Fiorentina guarda al futuro della porta. Nel mirino Desplanches
esclusive
VN – La Fiorentina guarda al futuro della porta. Nel mirino Desplanches
Nome nuovo per la porta viola
Classe 2003, di proprietà del Palermo ma in prestito al Pescara in Serie B, Desplanches ha alle spalle un'ottima esperienza come portiere della nazionale Under 21. La Fiorentina lo tiene d'occhio da vicinissimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA