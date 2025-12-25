VN – Boga proposto alla Fiorentina, valutazioni in corso: la situazione

Come raccolto per Violanews dall'esperto di mercato Nicolò Schira, Boga è stato proposto alla Fiorentina, il club viola sta facendo qualche valutazione vista anche la precaria situazione riguardante gli esterni.
La Fiorentina su Boga: riflessioni sull'esterno ex Sassuolo e Atalanta
Sul calciatore, che vuole lasciare il Nizza dopo gli incresciosi episodi di violenza da parte degli ultras che hanno coinvolto lui e il compagno di squadra Moffi ci sarebbero anche altre due squadre italiane, tra cui la Roma. Riflessioni in corso del club gigliato sull'esterno ex Sassuolo e Atalanta, c'è gradimento.
