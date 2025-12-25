VN – Boga proposto alla Fiorentina, valutazioni in corso: la situazione

Come raccolto per Violanews dall'esperto di mercato Nicolò Schira, Boga è stato proposto alla Fiorentina , il club viola sta facendo qualche valutazione vista anche la precaria situazione riguardante gli esterni.

Sul calciatore, che vuole lasciare il Nizza dopo gli incresciosi episodi di violenza da parte degli ultras che hanno coinvolto lui e il compagno di squadra Moffi ci sarebbero anche altre due squadre italiane, tra cui la Roma. Riflessioni in corso del club gigliato sull'esterno ex Sassuolo e Atalanta, c'è gradimento.