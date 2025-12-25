Capozucca a VN: “Paratici miglior acquisto viola degli ultimi anni. Ve lo racconto”

La Fiorentina ha ritrovato la vittoria in campionato, dopo tanti mesi, la prima in questa stagione. E tutto questo è successo dal momento in cui si è venuti a sapere della possibilità di vedere a Firenze Fabio Paratici come dirigente. Ormai sempre più vicino. Noi di Violanews.com, per analizzare più nel dettaglio la situazione conoscere meglio l'ex dirigente della Juventus, abbiamo voluto scambiare due parole con il dirigente Stefano Capozucca, ex direttore sportivo di Genoa, Cagliari e molte altre squadre, che lo conosce molto bene.