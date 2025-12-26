Gennaio alle porte, in quattro pronti a salutare. Dopo Parma le decisioni del club

Viola News
La Fiorentina si prepara ad un mercato di gennaio fondamentale per il presente ed il futuro. Ma prima serve fare risultato contro i gialloblù
La fine del 2025 si avvicina è forse questo è un bene per la Fiorentina. E se arriva gennaio, c'è il ritorno del calciomercato. Il secondo giorno del nuovo anno, infatti, inizia la cosiddetta sessione di riparazione (con chiusura il prossimo 2 febbraio) e la società viola avrà di certo il suo bel da fare, il tutto con un nuovo dirigente alla guida della parte tecnica del club: Fabio Paratici. Le scelte in sede di mercato (e non solo) dipenderanno molto dalle sue idee, senza tralasciare, poi, anche il risultato che scaturirà da Parma nel primo pomeriggio di questo sabato. Ennesima sfida-crocevia quella che si giocherà in terra emiliana, intanto, però, abbiamo provato ad indicare i calciatori che possono lasciare Firenze a gennaio. Uno per reparto, vediamoli.

Forse è arrivato il momento per Tommaso Martinelli di lasciare la casa sua, fare i bagagli ed andare a fare un po’ di esperienza lontano dalle mura amiche, dove si è sempre protetti e coccolati. Tutti al Viola Park credono in lui e nelle sue doti, lo stesso Paolo Vanoli in una recente conferenza stampa lo ha definito “molto forte” ma a 20 anni un portiere deve giocare e non guardare gli altri dalla panchina. Serve una squadra che gli dia fiducia e la maglia da titolare, anche in cadetteria, perché no. In tanti hanno fatto questo tipo di esperienza, per poi tornare alla casa-madre per ricoprire, perché no, un ruolo da protagonista. Alla Carnesecchi, ad esempio. E le pretendenti per Martinelli non mancano di certo.

Uno che potrebbe aver terminato il proprio percorso nella Fiorentina è Pablo Marì. Chiesto e voluto da Palladino lo scorso gennaio (ma già nei mesi precedenti il tecnico oggi all’Atalanta aveva fatto il suo nome alla dirigenza gigliata), dalla scorsa estate si porta dietro qualche rumours di mercato e delle proposte più o meno ufficiali. Un fastidioso infortunio ha chiuso anzitempo il suo 2025 ma a gennaio il suo dovrebbe essere uno dei nomi in uscita, considerando anche che il passaggio – obbligato – alla difesa a quattro lo penalizza, escludendo di fatto dal duo di centrali titolari. C'è chi lo indica come uno dei leader dello spogliatoio: potrà bastare per rimanere?

A gennaio vorrei andarmene, voglio andare al Nizza, è una grande squadra e poi mia madre vive lì”. E’ stato abbastanza chiaro Amir Richardson riguardo al suo futuro, in un’intervista a L’Equipe. Il centrocampista marocchino ha vissuto momenti difficili negli ultimi mesi (il padre è scomparso a novembre, ndr) ma ha difeso il suo impegno e lavoro in viola, pur trovando poco spazio, prima con Pioli e dopo con Vanoli, anche se, ultimamente, lo si è visto più spesso in campo. Vuole cambiare aria e la Fiorentina può accontentarlo, senza dimenticare che già ad agosto nell'ultimo giorno di mercato aveva provato a darlo in prestito al Verona. Anche perché in mezzo al campo da gennaio in poi serviranno maggiori certezze e più personalità.

L’esperienza di Edin Dzeko a Firenze sarà ricordata (ahimé) più per il megafono di Bergamo che per quello che ha fatto vedere sul rettangolo verde. Ed i due gol segnati in Conference non possono di certo bastare per salvare cinque mesi da dimenticare, ed alla svelta. Prove inguardabili come seconda punta, un pochino meglio (in coppa) come unico riferimento offensivo, anche se i sussulti sono stati pochi, pochissimi. Lo vuole l’amico Daniele De Rossi al Genoa, Cagliari e Pisa hanno fatto un sondaggio, così come alcuni club stranieri. Potrebbe essere il primo a salutare il Viola Park con l’apertura del mercato invernale.

