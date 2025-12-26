Gennaio alle porte, in quattro pronti a salutare. Dopo Parma le decisioni del club

Uno che potrebbe aver terminato il proprio percorso nella Fiorentina è Pablo Marì . Chiesto e voluto da Palladino lo scorso gennaio (ma già nei mesi precedenti il tecnico oggi all’Atalanta aveva fatto il suo nome alla dirigenza gigliata), dalla scorsa estate si porta dietro qualche rumours di mercato e delle proposte più o meno ufficiali. Un fastidioso infortunio ha chiuso anzitempo il suo 2025 ma a gennaio il suo dovrebbe essere uno dei nomi in uscita, considerando anche che il passaggio – obbligato – alla difesa a quattro lo penalizza, escludendo di fatto dal duo di centrali titolari. C'è chi lo indica come uno dei leader dello spogliatoio: potrà bastare per rimanere?

RICHARDSON

“A gennaio vorrei andarmene, voglio andare al Nizza, è una grande squadra e poi mia madre vive lì”. E’ stato abbastanza chiaro Amir Richardson riguardo al suo futuro, in un’intervista a L’Equipe. Il centrocampista marocchino ha vissuto momenti difficili negli ultimi mesi (il padre è scomparso a novembre, ndr) ma ha difeso il suo impegno e lavoro in viola, pur trovando poco spazio, prima con Pioli e dopo con Vanoli, anche se, ultimamente, lo si è visto più spesso in campo. Vuole cambiare aria e la Fiorentina può accontentarlo, senza dimenticare che già ad agosto nell'ultimo giorno di mercato aveva provato a darlo in prestito al Verona. Anche perché in mezzo al campo da gennaio in poi serviranno maggiori certezze e più personalità.