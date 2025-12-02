Niccolò Pisilli, centrocampista giallorosso classe 2004, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio il 5-1 incassato dalla Roma, lo scorso anno, contro la Fiorentina:
Pisilli ricorda il 5-1 al Franchi: “Uno dei momenti più duri della mia carriera”
Le parole di Pisilli che ricorda la pesante sconfitta dei giallorossi al Franchi durante la passata stagione.
È stato uno dei momenti più difficili da quando ho iniziato a giocare, insieme alla finale Primavera. Quella contro i viola arrivò in un periodo complicato per il gruppo, e per questo fu davvero pesante. Ricordo che mi segnò molto: era la mia prima stagione in prima squadra e l’annata era cominciata in salita. Non fu affatto semplice da digerire.
