Pisilli ricorda il 5-1 al Franchi: “Uno dei momenti più duri della mia carriera”

Le parole di Pisilli che ricorda la pesante sconfitta dei giallorossi al Franchi durante la passata stagione.
Niccolò Pisilli, centrocampista giallorosso classe 2004, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio il 5-1 incassato dalla Roma, lo scorso anno, contro la Fiorentina:

È stato uno dei momenti più difficili da quando ho iniziato a giocare, insieme alla finale Primavera. Quella contro i viola arrivò in un periodo complicato per il gruppo, e per questo fu davvero pesante. Ricordo che mi segnò molto: era la mia prima stagione in prima squadra e l’annata era cominciata in salita. Non fu affatto semplice da digerire.

